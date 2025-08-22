Законопроект про виїзд українських чоловіків до 22 років за кордон зареєстрували у Верховній Раді

Чоловікам віком до 22 років можуть дозволити виїзд з України, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n208655-zakonoproekt-pro-vyyizd-ukrayinskyh-cholovikiv-do-22-rokiv-za-kordon-zareiestruvaly-u-verhovniy-radi.html

Ракурс

У Верховній Раді сьогодні, 22 серпня, зареєстровано законопроект № 13685, який передбачає для українських чоловіків віком до 22 років дозвіл на виїзд за кордон.

Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на коментар автора законопроекту члена парламентського комітету з питань нацбезпеки народного депутата Федора Веніславського.

Текст законопроекту ще не опублікований, проте Веніславський підтвердив, що він стосується саме озвученої раніше президентом Володимиром Зеленським ініціативи дозволити українським чоловікам у віці 18−22 років вільно виїжджати за кордон, оскільки вони не підлягають мобілізації (якщо не стоять на обліку військовозобов’язаних).

Тому, що у нас є деяка проблема, пов’язана з тим, що молоді люди вільно виїжджати через правовий режим воєнного стану не можуть, — наголосив він.

Закон про мобілізацію передбачає, що українці віком до 25 років не підлягають мобілізації до ЗСУ. За словами Веніславського, виходить ситуація, коли ті, хто виїхав з України у 2022 році до того, як їм виповнилося 18 років, не повертаються, бо не зможуть виїхати назад.

Відповідно, інші молоді люди, які хочуть вчитися, наприклад, за кордоном, цього реалізувати не можуть. Вимушені шукати сумнівні з погляду закону лазівки, щоб залишити Україну. Для того, щоб усунути всі ці перешкоди й була така ініціатива, — пояснив він.

Законопроект № 13685 пропонує внести зміни до низки чинних законів, зокрема до того, що стосується порядку в’їзду/виїзду. У нинішньому його варіанті — право виїхати з України не зможуть обмежувати тим, хто цього чи наступного року не може бути мобілізований. Тобто їм не виповниться 25 років. Додаткових умов, наприклад, виїзд тільки на навчання, там немає.

Тобто всі молоді люди віком від 18 до 22 або 23 років — це залежатиме від того, як ми це будемо до другого читання бачити, і позиції військових — зможуть вільно в’їжджати та виїжджати, — зазначив Веніславський.

У середині серпня Зеленський заявив, що доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років.

У понеділок, 18 серпня, прем'єр-міністр Юлія Свириденко припустила, що до кінця тижня Кабмін може ухвалити відповідну постанову. Проте сьогодні, 22 серпня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на відповідне питання народного депутата Олексія Гончаренка, Свириденко повідомила, що робота ще триває.

Дійсно готується постанова Кабміну, це не потребує зміну до закону. Проте цей предмет потребує широкого обговорення дискусії. І ми цю дискусію ведемо разом з військовими, тому що є дуже багато нюансів, — зазначила вона.

Веніславський у коментарі виданню «Українська правда», на запитання, чому необхідно було вносити відповідний законопроект, якщо Кабмін заявляв про підготовку постанови про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18−22 років, зазначив:

На мій погляд, це питання не може бути вирішене на рівні підзаконних актів.

Згідно з коментарями нардепів, розгляд цього законопроекту очікується у вересні.

Джерело: «РБК-Україна», «Українська правда», Олексій Гончаренко