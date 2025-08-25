Трагедія з вогнепальною зброєю сталася на Київщині, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n208665-semyrichnyy-hlopchyk-zastrelyv-susidsku-divchynku-na-kyyivschyni-policiya-foto.html

Ракурс

На Київщині в результаті нещасного випадку з вогнепальною зброєю загинула дитина.

Трагедія сталася у Бориспільському районі. Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Зазначається, що 23 серпня близько 16.00 до поліції звернувся заявник із повідомленням про те, що в будинку виявили шестирічну дівчинку без свідомості, з пораненням руки.

Правоохоронці попередньо встановили, що 7-річний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де проживає. Малолітній взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла, — розповіли в поліції.

Батька хлопчика правоохоронці затримали.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (убивство). Щодо батька хлопчика розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї (ст. 166 та ст. 264 Кримінального кодексу).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.