Російські дрони почали активно атакувати трасу Херсон-Миколаїв. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208693-rosiyany-aktyvno-atakuut-dronamy-cyvilni-avto-na-trasi-herson-mykolayiv-ova.html

Ракурс

Висока активність російських дронів фіксується уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв.

З вчорашнього вечора, 25 серпня, загарбники за допомогою БпЛА цілеспрямовано атакують цивільний транспорт. З огляду на таку агресію мирним мешканцям слід утриматися від пересування цією дорогою. Про це керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом, — написав він.

У прес-службі ОВА поінформували, що вранці 26 серпня росіяни атакували автомобіль на трасі між селами Клапая та Чорнобаївка. Внаслідок цього обстрілу постраждали 47-річний медичний директор та 38-річна лікарка одного з медзакладів. Попередньо, що вони зазнали вибухових травм, але вже отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, надвечір 25 травня російські окупанти вдарили безпілотником по позашляховику, який рухався трасою трасі Миколаїв — Херсон. Внаслідок атаки постраждали двоє працівників прокуратури.