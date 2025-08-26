Скільки справ про СЗЧ відкрили за час повномасштабної війни, розповіли в прокуратурі

В Україні відкрили понад 250 тис. кримінальних справ за СЗЧ та дезертирство, фото: Wikimedia Commons

В Україні за час повномасштабного російського вторгнення — з 2022 року по липень 2025 року — відкрили понад 200 тис. справ за самовільне залишення частини і понад 50 тис. справ за дезертирство.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на відповідь Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що у «Єдиному звіті про кримінальні правопорушення» за статтею 407 Кримінального кодексу (Самовільне залишення військової частини або місця служби) було зареєстровано:

у 2022 році 6 тис. 988 проваджень (з них 347 у період січень-лютий);

у 2023 році — 17 тис. 658 проваджень;

у 2024 році — 67 тис. 840 проваджень.

за сім місяців 2025 року уже зареєстровано 110 тис. 511 проваджень.

Таким чином, всього з початку повномасштабного вторгнення Росії кількість справ, відкритих за СЗЧ, складає 202 тис. 997, у 15 тис. 564 з них особам повідомили про підозру.

За статтею 408 (Дезертирство) з 2022 року по липень 2025 року зареєстровано загалом 50 тис. 58 кримінальних проваджень, у 1 тис. 248 провадженнях повідомлено про підозру.

