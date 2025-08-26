Креативним підприємцям надаватимуть держгранти — Свириденкоhttps://racurs.ua/ua/n208714-kreatyvnym-pidpryiemcyam-nadavatymut-derjgranty-svyrydenko.htmlРакурс
Уряд запускає спеціальні умови за програмою «Власна справа» для креативних підприємців.
Про це сьогодні, 26 серпня, за результатами засідання уряду повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Зазначається, що креативні підприємці відтепер зможуть отримати гранти від держави:
- 100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;
- 200 тис. грн — для бізнесу, що створює одне робоче місце;
- 500 тис. грн — за умови створення двох робочих місць і співфінансування 70/30;
- 1 млн грн — за умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70/30.
Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші, — - зазначила Свириденко.
Прем'єр додала, що за програмою «Власна справа» за три роки вже отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи 28 тис. українців. Програма також підтримує ветеранів — учасники бойових дій отримали понад 2 тис. грантів.