Частина обласного центру Сумської області знеструмлена, фото: Сумський історичний портал

https://racurs.ua/ua/n208719-chastyna-sum-bez-svitla-cherez-udary-bezpilotnykiv-ova.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 27 серпня, завдали ударів безпілотниками по околиці Сум. В результаті частина міста залишається без світла, енергетики працюють над відновленням.

Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.

Також знеструмлені усі обʼєкти водоканалу, проте вони переведені на аварійно-резервне живлення. Сьогодні вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском: з 5.00 до 10.00 та з 18.00 до 22.00.

Заклади охорони здоровʼя — зі світлом, залучені резервні джерела електроенергії.

Наразі курсують сім тролейбусів на автономному ходу та 18 автобусів. Графік руку оновлюється. Найближчим часом будуть виведені додаткові автобуси на маршрути.