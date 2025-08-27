Ракурсhttps://racurs.ua/
Частина обласного центру Сумської області знеструмлена, фото: Сумський історичний портал
Частина Сум без світла через удари безпілотників — ОВА
Рашисти в ніч на сьогодні, 27 серпня, завдали ударів безпілотниками по околиці Сум. В результаті частина міста залишається без світла, енергетики працюють над відновленням.
Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.
Також знеструмлені усі обʼєкти водоканалу, проте вони переведені на аварійно-резервне живлення. Сьогодні вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском: з 5.00 до 10.00 та з 18.00 до 22.00.
Заклади охорони здоровʼя — зі світлом, залучені резервні джерела електроенергії.
Наразі курсують сім тролейбусів на автономному ходу та 18 автобусів. Графік руку оновлюється. Найближчим часом будуть виведені додаткові автобуси на маршрути.
Усі служби працюють над якнайшвидшим відновленням критичних послуг, — додав Кривошеєнко.