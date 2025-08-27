Зеленський призначив нового посла України в США. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину на посаду посла у США.

Для нового дипломата глава держави вже визначив ключові завдання для оновлення роботи українського посольства. Головне завдання — реалізувати повністю всі американо-українські домовленості, і передусім в оборонній сфері. Про це глава держави заявив під час вечірнього відеозвернення, сьогодні ж він і підписав указ про призначення Стефанішиної.

На столі — дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах, — заявив він.

Зеленський наголосив, що «багато в чому саме від відносин з Америкою» залежить довготривале гарантування безпеки України.

Також глава держави подякував колишньому послу України у США Оксані Маркаровій і наголосив, що вже запропонував їй продовжити роботу в його команді.

Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни — дуже складна місія. І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу, — зазначив він.

Нагадаємо, у липні 2025 року стало відомо про звільнення із посади посла України у Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової.