Російський диктатор Володимир Путін досі хоче отримати всю Донеччину.

Наразі існує існує «попередня домовленість» про передачу Москві неокупованої частини Донецької області. Однак у Кремлі вже не наполягають на передачі всієї території Херсонської та Запорізької області в рамках мирної угоди з Україною. Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив в інтерв’ю порталу Haberler.

За його словами, раніше росіяни хотіли окупувати усі адміністративні кордони чотирьох областей. Тепер вони не вимагають цього, за винятком Донеччини.

Як ви знаєте, Донбас розділений на дві частини: Луганськ та Донецьк. Наразі існує попередня домовленість про передачу їм 25−30% Донецької області, що залишилися, і збереження Запоріжжя та Херсона в межах ліній зіткнення, — зазначив Фідан.

При цьому турецький дипломат не став розкривати інформацію про те, між ким було укладено таку домовленість. Однак додав, що у Туреччини «є вагомі підстави» сподіватися на швидкий мир.

Нагадаємо, агенція Reuters оприлюднила вимоги російського диктатора Володимира Путіна для завершення війни. Він вимагає від України передати весь Донбас під контроль Москви, не вступати до НАТО й зберігати нейтралітет. Війська країн Заходу також не повинні розміщуватися на українській території.

