Українська ППО вночі знешкодила 76 з 86 російських безпілотників. Фото: Генштаб

Україна відбилася від чергової російської атаки з повітря.

У ніч на 1 вересня окупанти запустили 86 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із шести напрямків. Дрони злітали з Курська, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська в Росії й Гвардійського в окупованому Криму. Протистояли дронам авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Terlegram.

Попередньо відомо, що українська протиповітряна оборона обороною збито й подавила 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів. Бойова робота відбувалася на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Однак 10 російських дронів влучили на шести локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 29 серпня росіяни атакували Україну 68 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО змогла збити й подавити 46 ворожих дронів на півночі та сході країни.