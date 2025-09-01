Скотт Бессент, фото: Fox

Президент США Дональд Трамп розглядає усі варіанти тиску на російського диктатора Володимира Путіна, оскільки той посилив бомбардування України, попри нещодавні переговори про мир.

Про це в інтерв’ю Fox Business заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Путін, після історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери і президент Зеленський були в Білому домі наступного понеділка, зробив протилежне тому, що він заявляв, що хоче зробити. Насправді він в огидний спосіб посилив бомбардування, — наголосив Бессент.

Тож я вважаю, що президент Трамп усі варіанти розглядає, і що цього тижня ми їх будемо дуже уважно вивчати, — додав він.

