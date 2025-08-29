Андрій Єрмак провів зустріч з Стівом Віткоффом. Фото: ОП

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Зустріч відбулася в п’ятницю, 29 серпня, у Вашингтоні. У розмові також взяв участь заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Українська делегація, зокрема, поінформували співрозмовника про російський удар по Києву, внаслідок якого загинули 23 людини. Про це керівник офісу Зеленського повідомив у Telegram.

На жаль, Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії. Україна підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру, — наголосив він.

Єрмак запевнив, що Київ позитивно сприймає всі мирні пропозиції Вашингтона і наголосив, що саме Москва загальмовує кожну з цих пропозицій.

Також голова ОПУ поінформував, що українська сторона відкрита до прямих перемовин на рівні лідерів і готова до обговорення найширшого спектра питань. І наголосив, що потрібно тиснути на РФ, щоб та рухалась до миру.

Крім того, Єрмак запросив Віткоффа відвідати Україну найближчим часом.

Нагадаємо, видання Bloomberg інформувало, що на зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом очільник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров обговорять можливу майбутню двосторонню зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та главою РФ Володимиром Путіним.