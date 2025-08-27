Зеленський відправить топ-чиновників на розмову з Віткоффом. Фото:

Українська делегація здійснить візит до Сполучених Штатів Америки.

На цьому тижні українські топ-чиновники зустрінуться у Вашингтоні зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом й обговорять гарантії безпеки для України. Київ представлятимуть, зокрема, очільник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Також сторони обговорять можливу майбутню двосторонню зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та главою РФ Володимиром Путіним.

Поки Трамп наполягає на швидкій угоді між Києвом та Москвою щодо припинення війни, прихильники України зосереджуються на визначенні гарантій безпеки, які вони можуть надати, щоб забезпечити виконання будь-якої угоди, досягнутої з Путіним, — йдеться у статті.

Нагадаємо, 25 серпня президент України Володимир Зеленський спеціальний посланець президента США з питань РФ та України Кіт Келлог зустрілися у Києві. У ході зустрічі український лідер запевнив представника Вашингтона, що готовий говорити у форматі лідерів, бо саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі.

