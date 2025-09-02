Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: поліція Чернігівщини

https://racurs.ua/ua/n208839-rashysty-vdaryly-po-shkoli-ta-magazynu-na-chernigivschyni-foto.html

Ракурс

На Чернігівщині внаслідок атак російських дронів пошкоджено будівлі шкіл.

Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба поліції Чернігівщини.

Зафіксовані такі випадки:

сьогодні росіяни вдарили по будівлі непрацюючої школи у прикордонному місті Семенівка Новгород-Сіверського району. Внаслідок атаки навчальний заклад зазнав пошкоджень. Інформація про постраждалих не надходила;

вчора, 1 вересня, росіяни атакували непрацюючу школу та магазин в одному з сіл Семенівської громади. Будівлі зазнали пошкоджень, люди не постраждали.

За цими фактами відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (Воєнні злочини).