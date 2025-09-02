Новости
Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: полиция Черниговщины

Рашисты ударили по школе и магазину на Черниговщине (ФОТО)

2 сен 2025, 13:26
999

На Чернігівщині внаслідок атак російських дронів пошкоджено будівлі шкіл.

Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба поліції Чернігівщини.

Зафіксовані такі випадки:

  • сьогодні росіяни вдарили по будівлі непрацюючої школи у прикордонному місті Семенівка Новгород-Сіверського району. Внаслідок атаки навчальний заклад зазнав пошкоджень. Інформація про постраждалих не надходила;
  • вчора, 1 вересня, росіяни атакували непрацюючу школу та магазин в одному з сіл Семенівської громади. Будівлі зазнали пошкоджень, люди не постраждали.

За цими фактами відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (Воєнні злочини).

Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: поліція Чернігівщини

Источник: Ракурс


