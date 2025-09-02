Генсек НАТО Марк Рютте. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208853-raketa-rf-doletyt-do-gaagy-za-5-10-hvylyn-rutte-zayavyv-pro-rosiysku-zagrozu.html

Ракурс

Загроза з боку Росії зростає з кожним днем, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Країнам Альянсу доведеться неминуче збільшити витрати на оборону. Зараз росіяни мають у своєму розпорядження ракети, можливості яких роблять несуттєвою різницю в відстані від російського кордону між «прифронтовими» країнами, на кшталт балтійських, і країнами Західної Європи. Про це Рютте 2 вересня заявив на прес-конференції в Люксембурзі.

Ми всі перебуваємо під прямою загрозою з боку росіян, ми всі зараз на східному фланзі, незалежно від того, живете ви в Лондоні чи в Таллінні… більше немає різниці. Різниця зараз між Литвою та Люксембургом, Гагою чи Мадридом становить від п’яти до десяти хвилин — саме стільки часу потрібно ракеті, щоб досягти цих частин Європи, — наголосив генсек.

За словами Рютте, загроза з боку РФ стосується всіх членів НАТО, незалежно від їхнього розташування. Крім того, він підтвердив відданість Сполучених Штатів Америки інтересам Альянсу. І додав, що для «безпечних США потрібна безпечна Атлантика, безпечна Європа і безпечна Арктика». В іншому випадку під загрозою опиняться самі США.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає президента США Дональда Трампа єдиною людиною, здатною зупинити війну і російського диктатора Володимира Путіна.