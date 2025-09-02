Син підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія служив у 93-й бригаді й міг загинути під Бахмутом. Фото:

Син підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, Михайло-Віктор Сцельніков, воював у складі Сил оборони України.

Сцельніков із позивним Лемберг служив у розвідці 3-го механізованого батальйону 93-ї бригади Збройних сил України. Він міг загинути у боях за Бахмут у травні 2023 року. Його офіційно вважають зниклим безвісти з того часу. Про це повідомило видання «Слідство.Інфо» із посиланням на прес-офіцера 93-ї окремої механізованої бригади Ірину Рибакову.

А голова патронатної служби бригади Аліна Карнаухова поінформувала, тіло загиблого не вдалось вивезти з поля бою.

Мати зниклого бійця, письменниця Олена Чернінька, увічнила його пам’ять у книзі «Лемберг: мамо, ну не плач», де розповіла історію життя та служби свого сина.

Представники ЗСУ не підтвердили, що Михайло-Віктор Сцельников є сином підозрюваного. Однак, за даними журналістів, це дійсно так.

Нагадаємо, фігурант у справі Парубія зізнався журналістам, що вбивство колишнього голови Верховної Ради було «помстою українській владі». Тепер він хоче, щоб його обміняли на українських військовослужбовців, які перебувають у російському полоні. Чоловік хоче в РФ знайти тіло свого сина.

Джерело: «Слідство.Інфо»