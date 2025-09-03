Наслідки ударів по Прикарпаттю. Фото: ДСНС

Ракурс

Російський обстріл однієї з громад Прикарпаття призвів до погіршення якості повітря в Калуші.

Наразі в Калуській міській громаді Івано-Франківської області після нічного обстрілу закликали батьків не вести дітей до шкіл та садочків. Наразі триває перевірка стану повітря. Лише після проведення відповідних замірів буде офіційно повідомлено, які подальші дії ухвалить місцева влада. Про це голову Калуської міської громади Андрій Найда повідомив у Facebook.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що в Калуському районі виникла пожежа складських приміщень на трьох осередках на загальній площі близько 9 тис. кв. м. Пожежу вже вдалося локалізувати, але ліквідація триває. На місці працюють 130 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС.

Тим часом Telegram-канал Exilenova+ поінформував, що сьогодні, ймовірно, росіяни вдарили по виробництву компанії Fire Point — розробника далекобійних ракет «Фламінго». Минулого тижня журналісти Associated Press опублікували фото та відео з виробничого цеху цього озброєння.

Геолокація цього об'єкта відразу ж з’явилася в мережі. Ми не знаємо якщо це насправді це той склад, але керівництво РФ походу повірило, що NASA firms показує пожежу в цьому районі, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сили української ППО вночі 3 вересня знешкодили 451 ціль противника. Росіяни запустили по Україні 526 дронів, крилатих ракет Х-101 та «Калібр». Багато повітряних цілей летіли у напрямку західних областей.