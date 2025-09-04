Частина Сум знеструмлена після російської атаки

У Сумах часткове знеструмлення, фото: «Суспільне»

На Сумщині через російський удар по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району.

Про це сьогодні, 4 вересня, вдень повідомила прес-служба АТ «Сумиобленерго».

Перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, — додали у компанії.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух у Сумах пролунав близько 12.52.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що сьогодні відбулося засідання Ради оборони області, на якому розглядалася безпекова ситуація.

Бачимо, що ворог продовжує атакувати обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної системи. Тому спільно з військовими визначили завдання щодо посилення наших підрозділів протиповітряної оборони, зокрема щодо фінансування їх основних потреб — для підвищення захисту такої інфраструктури, — зазначив він.

Також в області здійснюються роботи із захисту АЗС.

Частина автозаправних станцій вже облаштовані різноплановими укриттями, ці роботи тривають, — розповів Григоров.

Крім того, Григоров зазначив, що в області проводять роботу щодо захисту логістичних шляхів антидроновими сітками — наразі такими засобами закрито понад 60 км доріг.