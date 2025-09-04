Наслідки удару РФ по Чернігівщині. Фото: Нацполіція

Кількість постраждалих через атаку на Чернігівщину зросла до п’яти осіб.

Також внаслідок ракетного удару по Киселівській громаді загинули двоє осіб. Загиблі та постраждалі — це працівники гуманітарної місії із розмінування «Данська рада у справах біженців». Поранені отримують всю необхідну допомогу у медичних закладах. Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, які документують наслідки удару.

Тим часом Міноборони Росії видало удар по співробітниках гуманітарної місії з розмінування неподалік Чернігова за удар по «розрахунках дронів ЗСУ». Ворог заявив про «ураження 10 бойовиків та вісьмох автомобілів з пусковими установками БПЛА».

Окупанти навіть опублікували відео, яке в Telegram поширив і журналіст Юрій Бутусов. На кадрах видно, як ракета влучає в білі автівки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що країна-агресор вкотре порушує основоположні норми міжнародного права, і світ має на це реагувати.

Це черговий цинічний злочин. Атакувати людей, які виконують гуманітарну роботу — означає свідомо ставити під удар гуманітарну діяльність, — написав він у Telegram.

Нагадаємо, 4 вересня російська балістична ракета влучила поблизу блокпоста на в’їзді до населеного пункту Новоселівка. Удар припав по співробітниках гуманітарної місії, які проводили роботи з розмінування місцевості. Спочатку було відомо про двох загиблих та трьох поранених.