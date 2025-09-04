Новини
РФ вдарила балістикою по робітниках гуманітарної місії. Фото: МВА

РФ вдарила балістикою по робітниках гуманітарної місії під Черніговом — є жертви

4 вер 2025, 16:23
999

Російська армія завдала ракетного удару по Чернігівській області.

Ворожа ракета влучила поблизу блокпоста на в’їзді до населеного пункту Новоселівка. Удар балістикою припав по співробітниках гуманітарної місії «Данська рада у справах біженців», які проводили роботи з розмінування місцевості. Про це начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив у Telegram.

Наразі відомо про двох загиблих та трьох поранених.

Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики з півночі.

РФ вдарила балістикою по робітниках гуманітарної місії. Фото: МВА

Нагадаємо, 4 вересня російська армія обстріляла з артилерії Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапили четверо працівників одного з міських комунальних підприємств — троє жінок віком 49, 53 та 46 років, а також 49-річний чоловік. Всі вони постраждали, але лікуватимуться амбулаторно.

Джерело: Ракурс


