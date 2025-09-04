Наслідки російського обстрілу Херсона, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n208893-rashysty-obstrilyaly-herson-z-artyleriyi-poraneno-chotyroh-komunalnykiv-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 4 вересня, близько 09.00 обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона.

Під ворожий удар потрапили четверо працівників одного з міських комунальних підприємств — троє жінок віком 49, 53 та 46 років, а також 49-річний чоловік. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

Вони дістали легкі поранення: вибухові травми та контузії. Постраждалі лікуватимуться амбулаторно, — вказано в повідомленні.

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок обстрілу також пошкоджено приватні будинки та нежитлові споруди, виникло кілька пожеж.