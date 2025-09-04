Новости
Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео

Рашисты обстреляли Херсон из артиллерии — ранены четыре коммунальщика (ВИДЕО)

4 сен 2025, 14:11
Російські загарбники сьогодні, 4 вересня, близько 09.00 обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона.

Під ворожий удар потрапили четверо працівників одного з міських комунальних підприємств — троє жінок віком 49, 53 та 46 років, а також 49-річний чоловік. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

Вони дістали легкі поранення: вибухові травми та контузії. Постраждалі лікуватимуться амбулаторно, — вказано в повідомленні.

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок обстрілу також пошкоджено приватні будинки та нежитлові споруди, виникло кілька пожеж.

Соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації виїхали на місце, як тільки дозволила безпекова ситуація, — зазначив він. — Вони вивчили обсяги пошкоджень, спланували першочергові заходи з ліквідації наслідків та визначили основних виконавців.

Источник: Ракурс


