Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео
Рашисты обстреляли Херсон из артиллерии — ранены четыре коммунальщика (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208893-rashisty-obstrelyali-herson-iz-artillerii-raneny-chetyre-kommunalschika-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 вересня, близько 09.00 обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона.
Під ворожий удар потрапили четверо працівників одного з міських комунальних підприємств — троє жінок віком 49, 53 та 46 років, а також 49-річний чоловік. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.
Вони дістали легкі поранення: вибухові травми та контузії. Постраждалі лікуватимуться амбулаторно, — вказано в повідомленні.
Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок обстрілу також пошкоджено приватні будинки та нежитлові споруди, виникло кілька пожеж.
Соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації виїхали на місце, як тільки дозволила безпекова ситуація, — зазначив він. — Вони вивчили обсяги пошкоджень, спланували першочергові заходи з ліквідації наслідків та визначили основних виконавців.