Пілот легкомоторного літака, фото: Прес-служба Стрийського районного управління ГУ ДСНС України
На Львівщині поблизу села Волоща Дрогобицького району здійснив вимушену посадку легкомоторний літак «SU-31», який рухався за маршрутом «Львів-Словаччина».
Причиною стала несправність двигуна, повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на Стрийське районне управління ГУ ДСНС України у Львівській області.
Зазначається, що літаком керував громадянин Австралії 1984 року народження.
Літак здійснив аварійну посадку без подальшого горіння, пожежно-рятувальне відділення не проводило жодних робіт.
Також на місце виїжджала «швидка», проте допомоги пілот не потребував.
Джерело: «Суспільне»