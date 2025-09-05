Пілот легкомоторного літака, фото: Прес-служба Стрийського районного управління ГУ ДСНС України

На Львівщині поблизу села Волоща Дрогобицького району здійснив вимушену посадку легкомоторний літак «SU-31», який рухався за маршрутом «Львів-Словаччина».

Причиною стала несправність двигуна, повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на Стрийське районне управління ГУ ДСНС України у Львівській області.

Зазначається, що літаком керував громадянин Австралії 1984 року народження.

Літак здійснив аварійну посадку без подальшого горіння, пожежно-рятувальне відділення не проводило жодних робіт.

Також на місце виїжджала «швидка», проте допомоги пілот не потребував.

Джерело: «Суспільне»