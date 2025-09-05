Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пилот легкомоторного самолета, фото: Пресс-служба Стрыйского районного управления ГУ ГСЧС Украины

Во Львовской области совершил аварийную посадку легкомоторный самолет (ФОТО)

5 сен 2025, 17:57
999

На Львівщині поблизу села Волоща Дрогобицького району здійснив вимушену посадку легкомоторний літак «SU-31», який рухався за маршрутом «Львів-Словаччина».

Причиною стала несправність двигуна, повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на Стрийське районне управління ГУ ДСНС України у Львівській області.

Зазначається, що літаком керував громадянин Австралії 1984 року народження.

Літак здійснив аварійну посадку без подальшого горіння, пожежно-рятувальне відділення не проводило жодних робіт.

Також на місце виїжджала «швидка», проте допомоги пілот не потребував.

Пілот легкомоторного літака, фото: Прес-служба Стрийського районного управління ГУ ДСНС України

Джерело: «Суспільне»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров