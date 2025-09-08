У РФ атакували військову частину, яка причетна до різанини в Бучі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208959-u-rf-atakuvaly-viyskovu-chastynu-yaka-prychetna-do-rizanyny-v-buchi-zmi.html

Ракурс

Нові вибухи прогриміли на території країни-агресора Російської Федерації.

У понеділок вранці, 8 вересня, стався вибух біля військової частини 6912, що поблизу російського Хабаровська. На парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої. Про це повідомила «Українська правда» із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Вибухівка спрацювала в той момент, коли ворожі солдати прибували на службу. Є загиблі та поранені.

Російські спецслужби після цього інциденту заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту в районі військової бази. Керівництво хотіло замовчати те, що трапилося.

Зазначається, що на території в/ч 6912 дислокується 748-й окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії. Підрозділ брав участь війні проти України, зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (Буча та Ірпінь) на початку 2022 року.

Нагадаємо, 15 серпня в Росії щонайменше п’ятеро людей загинули та 20 постраждали внаслідок вибуху в пороховому цеху заводу «Эластик» у в Шиловському районі Рязанської області.

Джерело: «Українська правда»