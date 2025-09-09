Пожежа на нафтобазі. Фото:

Пожежа на нафтобазі сталася в селищі Прохоровка Бєлгородської області Росії.

Перед загорянням об'єкту було відомо про атаку безпілотників на регіон. Однак місцева влада не пов’язала пожежу з атакою. Також замовчується масштаб пошкоджень. Для боротьби з вогнем, крім техніки МНС, залучали пожежні потяги. Про загоряння на нафтобазі повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

У Міноборони РФ тим часом заявили, що засоби ППО нібито перехопили і знищили 31 український БпЛА над кількома російськими регіонами.

Заявляється про «збиття» семи дронів над Бєлгородською областю, трьох — над Курською, двох — над Краснодарським краєм й по одному над Тамбовською і Воронезькою областями. Ще 15 безпілотників нібито знищили над акваторією Чорного моря та два над окупованим Кримом.

Нагадаємо, у ніч проти вересня 14-й полк Сил безпілотних систем Збройних сил України уразив НПС «Второво» у Володимирській області, яка належить «Транснефти». Ця нафтоперекачувальна станція помпує дизельне пальне до «Московського кільцевого нафтопродуктопроводу».