Генерал Вітюк вніс 9 млн грн застави — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n209008-general-vituk-vnis-9-mln-grn-zastavy-zmi.htmlРакурс
Бригадний генерал СБУ Ілля Вітюк вніс заставу в розмірі 9 млн 84 тис. грн.
Про це сьогодні, 10 вересня, повідомило видання «Українська правда» з посиланням на речницю Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.
Зазначається, що кошти були внесені 9 вересня.
Підозрюваний вніс заставу в повному розмірі, визначеному судом, — розповіла Чемерис.
Раніше НАБУ і САП оголосили колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ Вітюку підозру в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.
4 вересня ВАКС обрав для нього запобіжний захід у вигляді 9 млн грн.
СБУ заявила, що сприймає підозру Вітюку як помсту з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання спецслужбою кількох співробітників НАБУ наприкінці липня.
Джерело: «Українська правда»