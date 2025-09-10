Ілля Вітюк, фото: соціальні мережі

Бригадний генерал СБУ Ілля Вітюк вніс заставу в розмірі 9 млн 84 тис. грн.

Про це сьогодні, 10 вересня, повідомило видання «Українська правда» з посиланням на речницю Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

Зазначається, що кошти були внесені 9 вересня.

Підозрюваний вніс заставу в повному розмірі, визначеному судом, — розповіла Чемерис.

Раніше НАБУ і САП оголосили колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ Вітюку підозру в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

4 вересня ВАКС обрав для нього запобіжний захід у вигляді 9 млн грн.

СБУ заявила, що сприймає підозру Вітюку як помсту з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання спецслужбою кількох співробітників НАБУ наприкінці липня.

Джерело: «Українська правда»