Росія для встановлення вибухівки завербувала двох неповнолітніх, фото: СБУ

СБУ повідомляє про запобігання ще одному теракту у Львові, для здійснення якого Росія завербувала двох неповнолітніх — вони намагалися підірвати таунхаус, де проживав воїн Сил оборони України.

Про це сьогодні, 10 вересня, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що для вчинення злочину фігуранти:

залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій (СВП), який заховали в горщику для квітів;

додатково встановили на «локації» телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з РФ, щоб російські спецслужбісти могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового до помешкання.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і викрили виконавців «на гарячому», коли вони заклали СВП на вході до таунхаусу, — розповіли у спецслужбі.

Згідно з матеріалами справи, фігурантами виявилися двоє мешканців Львова, віком 14 та 15 років, яких росіяни завербували на Telegram-каналах з пошуку «легких грошей».

Після інструктажу від окупантів, юнаки отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці спланованого теракту, — розповіли в СБУ.

Під час викриття у фігурантів вилучили:

споряджену вибухівку;

смартфони з доказами контактів з куратором.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ зазначають, що до цього — на початку вересня — затримали у Львові ще двох неповнолітніх агентів РФ, які хотіли підірвати авто українського воїна.