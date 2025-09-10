Новини
Рашисти 10 вересня атакували Польщу безпілотниками та, ймовірно, ракетою, фото: kremlin.ru

У Польщі також виявили уламки «ракети невідомого походження»

10 вер 2025, 15:28
999

У Польщі після російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 10 вересня, виявили уламки семи безпілотників, а також «ракети невідомого походження».

Про це на брифінгу повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька, повідомляє PolsatNews.

Тож, наразі у Польщі зафіксовано такі безпілотники:

  • Чешники (Замойський повіт) — один дрон;
  • Чоснувка (Бяльський повіт) — один дрон;
  • Вирики (Влодавський повіт) — один дрон (пошкоджено будівлю та легковий автомобіль);
  • Кшивовежба-Кольонія (Парчевський повіт) — один дрон;
  • Вохинь (Радзінський повіт) — один дрон;
  • Мнішкув (Опочненський повіт) — один дрон;
  • Олесно (Олесненський повіт) — один дрон.

Залишки невідомої ракети виявили у Вигалеві (Парчевський повіт).

Ґалецька наголосила, що ситуація була динамічною і незабаром може з’явитися інформація про інші знайдені безпілотники.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, який також брав участь у брифінгу, зазначив, що ракета, уламки якої було знайдено, не обов’язково походить з Росії.

Це також може бути ракета, яка використовується для боротьби з цими дронами, тому не робімо висновків на цьому етапі, доки уламки не будуть досліджені, — наголосив він.

Джерело: PolsatNews


