У Польщі також виявили уламки «ракети невідомого походження»https://racurs.ua/ua/n209011-u-polschi-takoj-vyyavyly-ulamky-rakety-nevidomogo-pohodjennya.htmlРакурс
У Польщі після російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 10 вересня, виявили уламки семи безпілотників, а також «ракети невідомого походження».
Про це на брифінгу повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька, повідомляє PolsatNews.
Тож, наразі у Польщі зафіксовано такі безпілотники:
- Чешники (Замойський повіт) — один дрон;
- Чоснувка (Бяльський повіт) — один дрон;
- Вирики (Влодавський повіт) — один дрон (пошкоджено будівлю та легковий автомобіль);
- Кшивовежба-Кольонія (Парчевський повіт) — один дрон;
- Вохинь (Радзінський повіт) — один дрон;
- Мнішкув (Опочненський повіт) — один дрон;
- Олесно (Олесненський повіт) — один дрон.
Залишки невідомої ракети виявили у Вигалеві (Парчевський повіт).
Ґалецька наголосила, що ситуація була динамічною і незабаром може з’явитися інформація про інші знайдені безпілотники.
Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, який також брав участь у брифінгу, зазначив, що ракета, уламки якої було знайдено, не обов’язково походить з Росії.
Це також може бути ракета, яка використовується для боротьби з цими дронами, тому не робімо висновків на цьому етапі, доки уламки не будуть досліджені, — наголосив він.
Джерело: PolsatNews