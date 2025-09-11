Володимир Зеленський та Кіт Келлог, скріншот відео

Володимир Зеленський, президент України, провів зустріч із спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який сьогодні, 11 вересня, прибув до Києва.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час зустрічі обговорювалася низка тем щодо того як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку:

окремі проекти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю «петріотів;

сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які Україна запропонувала США;

тиск на росіян і те, що можна зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити війну.

Крім того, сторони обговорили підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку та роботу в межах коаліції охочих.

Обговорили також повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю на цьому треку, умови, в яких перебувають наші діти, — додав Зеленський.

Також Зеленський висловив співчуття американському народові у зв’язку із нещодавнім убивством Чарлі Кірка та подякував Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна 22 серпня. Трамп 9 вересня пообіцяв «дізнатися все» про вбивство Заруцької та заявив, що вимагає смертної кари для нападника.