СБУ затримала протоієрея УПЦ МП на Сумщині, фото: Сумська обласна прокуратура

Ракурс

Контррозвідка СБУ затримала 41-річного настоятеля одного із храмів Сумської єпархії УПЦ (МП), який виявився коригувальником російської воєнної розвідки (більш відомої як гру).

Про це сьогодні, 12 вересня, повідомили прес-служба СБУ та Сумської обласної прокуратури.

Як встановило розслідування:

клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України на території міста Шостка та Шосткинського району Сумської області та передавав їх рашистам;

найбільше ворога цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні області.

За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити «мертву зону» вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника, — розповіли в СБУ.

Згідно з матеріалами справи:

будучи проросійсько налаштованим, підозрюваний в одному з інтернет-месенджерів розпочав спілкування з представником спецслужби росії;

для збору розвідінформації клірик завуальовано випитував її у прихожан, а потім у вільний від богослужінь час самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об'єктів;

після виявлення потенційних цілей російський інформатор звітував куратору голосовими і текстовими повідомленнями у месенджері.

Співробітники СБУ завчасно провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони і затримали фігуранта в його оселі, — розповіли у СБУ. — Під час обшуків у протоієрея виявлено прокремлівську літературу і смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Клірику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Він перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років ув’язнення.