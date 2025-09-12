Наслідки роботи російської ППО у Бєлгороді, фото: «Пепел Белгород»

https://racurs.ua/ua/n209063-raketa-rosiyskoyi-ppo-vbyla-jinku-u-bielgorodi-zmi-foto.html

Ракурс

У російському Бєлгороді сьогодні, 12 вересня, внаслідок падіння розгінного блоку ракети комплексу протиповітряної оборони «Панцирь» загинула жінка.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Пепел Белгород» з посиланням на очевидців.

Раніше сьогодні мер міста Валентин Демидов та губернатор області В’ячеслав Гладком заявили про загибель жінки нібито «внаслідок удару ЗСУ». Зазначається, що раніше вони прямо повідомляли про постраждалих чи загиблих внаслідок ударів безпілотників, проте цього разу не конкретизували причину смерті.

Ракета «Панциря» має розгінний блоку, який відстрелюється. Така конструкція знижує втрати на аеродинамічний опір. Водночас у РФ вже сталися низка випадків, коли значні пошкодження при повітряних атаках спричиняли саме прильоти розгінних блоків «Панциря».

Так, 10 липня розгінний блок комплексу «Панцирь-С1» застряг у будинку в Бєлгороді.