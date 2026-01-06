Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Путін, фото: Meme arsenal and others
Путін вимагає збільшити збір податків для продовження війни — ЦПД
Російський диктатор Володимир Путін зажадав від уряду «значимо збільшити» збір податків у 2026 році.
Ця заява пролунала на тлі зупинки економіки РФ та зростаючого дефіциту бюджету, наголошує Центр протидії дезінформації РНБО.
За офіційними даними, економічне зростання в росії майже обнулилося, а промисловість уже скотилася в рецесію. В умовах, коли воєнні витрати лише зростають, а економіка більше не генерує доходів, влада обирає найпростіший шлях — витиснути максимум з населення та бізнесу, — наголошують у ЦПД.
Останнім часом у Росії вже значно посилили податкове навантаження:
- підвищили ПДВ;
- фактично знищують спрощену систему оподаткування для малого бізнесу, значно зменшивши квоти;
- вигадують нові збори для простих громадян, такі як «технологічний збір», який стягуватимуть із техніки та електроніки, що переважно імпортується з-за кордону.
Під гаслом «справедливості» та «технологічного розвитку» держава просто перекладає фінансовий тягар війни на плечі громадян, — наголошують у ЦПД.
У ЦПД додали, що росіяни вже відчувають, як війна б'є по їхніх кишенях — зростають ціни, а реальні доходи падають:
Вимога путіна «значимо збільшити» збори — це сигнал, що буде гірше. Економіка, виснажена війною, і суспільство, яке змушують оплачувати імперські амбіції диктатора, рано чи пізно дійде до межі.