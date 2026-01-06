Володимир Путін, фото: Meme arsenal and others

https://racurs.ua/ua/n211286-putin-vymagaie-zbilshyty-zbir-podatkiv-dlya-prodovjennya-viyny-cpd.html

Ракурс

Російський диктатор Володимир Путін зажадав від уряду «значимо збільшити» збір податків у 2026 році.

Ця заява пролунала на тлі зупинки економіки РФ та зростаючого дефіциту бюджету, наголошує Центр протидії дезінформації РНБО.

За офіційними даними, економічне зростання в росії майже обнулилося, а промисловість уже скотилася в рецесію. В умовах, коли воєнні витрати лише зростають, а економіка більше не генерує доходів, влада обирає найпростіший шлях — витиснути максимум з населення та бізнесу, — наголошують у ЦПД.

Останнім часом у Росії вже значно посилили податкове навантаження:

підвищили ПДВ;

фактично знищують спрощену систему оподаткування для малого бізнесу, значно зменшивши квоти;

вигадують нові збори для простих громадян, такі як «технологічний збір», який стягуватимуть із техніки та електроніки, що переважно імпортується з-за кордону.

Під гаслом «справедливості» та «технологічного розвитку» держава просто перекладає фінансовий тягар війни на плечі громадян, — наголошують у ЦПД.

У ЦПД додали, що росіяни вже відчувають, як війна б'є по їхніх кишенях — зростають ціни, а реальні доходи падають: