Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n209064-rashysty-povtorno-atakuvaly-ryatuvalnyk-yaki-likvidovuvaly-pojeju-na-sumschyni-foto.html

Ракурс

На Сумщині внаслідок російського ракетного удару по одному з населених пунктів Битицького старостату Сумського району, завданого сьогодні, 12 вересня, вранці,

за попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще п’ятеро травмовані.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Зазначається, що внаслідок російської атаки також виникла масштабна пожежа, значних руйнувань зазнав житловий сектор.

Під час гасіння вогню ворог цілеспрямовано повторно атакував рятувальників. Попри постійну небезпеку всі осередки загоряння були ліквідовані, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, ще одна людина сьогодні загинула внаслідок удару російських безпілотників по Сумах.