Росіяни били по Запорізькому району. Фото: ОВА

Ракурс

Армія Російської Федерації вчергове атакувала Запорізьку область.

У ніч на 15 вересня загарбники завдали щонайменше чотирьох ударів по території Запорізького району. Внаслідок атаки в одній із громад відсутнє електропостачання. Також горіли приватні будинки. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Крім того, минулої ночі окупанти атакували і передмістя Запоріжжя. Бив ворог по території садового товариства. Там було частково зруйновано будинок.

Попередньо відомо, що внаслідок цих ударів обійшлося без постраждалих.

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили вночі. Після цього очільник регіону заявляв про загрозу ударів швидкісних ракет по області й вибухи.

Нагадаємо, 12 вересня російські окупанти атакували двома безпілотниками промислову зону в місті Суми. Загинув 65-річний охоронець підприємства.

Того ж дня росіяни вдарили трьома ракетами по житловому сектору Битицького старостату в Сумській громаді. Там загинули двоє чоловіків і поранення дістали щонайменше п’ятеро людей.