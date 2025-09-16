Новини
Момент влучання російського безпілотника, фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові російський БПЛА вдарив по навчальному закладу (ВІДЕО)

16 вер 2025, 13:51
Російська загарбники сьогодні, 16 вересня, вранці завдали удару безпілотником по навчальному закладу у Слобідському районі Харкова.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будівлі закладу, виникла пожежа на площі 150 кв. м, — розповіли у відомстві. — До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, в тому числі психологи та піротехніки.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі вже відомо про чотирьох постраждалих.

На дану хвилину відомо, що вже четверо людей постраждали від терористичного обстрілу Харкова сьогодні вранці, — зазначив він.

Харківська обласна прокуратура вже опублікувала відео, котрі показують момент удару БПЛА по Слобідському району та наслідки влучання.

Джерело: Ракурс


