Момент влучання російського безпілотника, фото: Харківська обласна прокуратура

Ракурс

Російська загарбники сьогодні, 16 вересня, вранці завдали удару безпілотником по навчальному закладу у Слобідському районі Харкова.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будівлі закладу, виникла пожежа на площі 150 кв. м, — розповіли у відомстві. — До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, в тому числі психологи та піротехніки.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі вже відомо про чотирьох постраждалих.

На дану хвилину відомо, що вже четверо людей постраждали від терористичного обстрілу Харкова сьогодні вранці, — зазначив він.

Харківська обласна прокуратура вже опублікувала відео, котрі показують момент удару БПЛА по Слобідському району та наслідки влучання.