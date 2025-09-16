Стало відомо, скільки в’язнів мобілізували до Сил оборони України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209129-min-ust-povidomyv-skilky-v-yazniv-mobilizuvaly-do-pidrozdiliv-syl-oborony.html

Ракурс

Тисячі засуджених мобілізували до Сил оборони України.

До лав українських підрозділів, які виконують завдання з захисту Батьківщини, мобілізували понад 10 тис. в’язнів. Ці люди отримали умовно-дострокове звільнення з-за ґрат. Про це Міністерство юстиції України повідомило на запит видання NV.

Зазначається, що засуджених можуть умовно-достроково звільнити для проходження військової служби за контрактом під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану.

Однак з тюрем до війська можуть потрапити не всі засуджені. Зокрема, мобілізувати не можуть тих, кого засудили за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб (або за вбивство з особливою жорстокістю чи поєднане з сексуальним насильством), та ті, кого засудили за особливо тяжкі корупційні кримінальні правопорушення.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні ухвалили закон, який дозволяє добровільну мобілізацію ув’язнених. Згодом українське командування показало, як засуджені, які вирішили приєднатися до військовослужбовців з підрозділу «Шквал» 35-ї бригади морської піхоти з Одеси, проходять вишкіл на одному з полігонів.

Джерело: NV