Зеленський озвучив плани «А» та «Б» щодо війни

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n209153-zelenskyy-ozvuchyv-plany-a-ta-b-schodo-viyny.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, повідомив про два плани щодо війни: один з них закінчити війну, інший — знайти додаткове фінансування на покриття викликів війни ще на рік.

Про це він розповів сьогодні, 17 вересня,

під час прес-конференції з президентом Європарламенту Робертою Мецолою, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Ціна цієї війни, наприклад, на сьогодні, і які виклики ми маємо, ціна одного року, 120 мільярдів (Зеленський не уточнив, у якій валюті — ред.), і 60 — дає український бюджет, і 60 — я повинен знайти наступного року, я сподіваюся, що ми закінчимо цю війну, але в будь-якому випадку, план, А — закінчити, план Б — 120, ось і все, — зазначив він.

За словами Зеленського, «це великий виклик», однак не обов’язково, що «це буде потрібно в мирний час, під час перемир’я чи чогось подібного», чи будуть «потрібні такі великі гроші протягом 10 років».

Але в будь-якому разі, ви маєте розуміти масштаб цього питання, тому ми багато обговорюємо ці гроші, — наголосив він.

Зеленський додав, що Україна буде обговорювати з США, які гарантії безпеки вони готові надати у форматі 5-ї статті НАТО, і мають бути прийняті двосторонні рішення.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»