Наслідки російського авіаудару по Полтавщині, фото: Полтавська ОВА

Рашисти вдарили по АЗС на Полтавщині — виникла пожежа (ФОТО)

17 вер 2025, 19:33
Російський безпілотник завдав удару по автозаправній станції у Полтавському районі Полтавської області.

Про це сьогодні, 17 вересня, увечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

У результаті влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією одна людина травмована. Усі відповідні служби працюють на місці, — зазначив Когут.

Наслідки російського авіаудару по Полтавщині, фото: Полтавська ОВА

