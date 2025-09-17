Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського авіаудару по Полтавщині, фото: Полтавська ОВА
Рашисти вдарили по АЗС на Полтавщині — виникла пожежа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209154-rashysty-vdaryly-po-azs-na-poltavschyni-vynykla-pojeja-foto.htmlРакурс
Російський безпілотник завдав удару по автозаправній станції у Полтавському районі Полтавської області.
Про це сьогодні, 17 вересня, увечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
У результаті влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією одна людина травмована. Усі відповідні служби працюють на місці, — зазначив Когут.