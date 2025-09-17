Наслідки російського авіаудару по Полтавщині, фото: Полтавська ОВА

Російський безпілотник завдав удару по автозаправній станції у Полтавському районі Полтавської області.

Про це сьогодні, 17 вересня, увечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.