Последствия российского авиаудара по Полтавской области, фото: Полтавская ОВА

https://racurs.ua/n209154-rashisty-udarili-po-azs-v-poltavskoy-oblasti-voznik-pojar-foto.html

Ракурс

Російський безпілотник завдав удару по автозаправній станції у Полтавському районі Полтавської області.

Про це сьогодні, 17 вересня, увечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.