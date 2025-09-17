Читайте также
Последствия российского авиаудара по Полтавской области, фото: Полтавская ОВА
Російський безпілотник завдав удару по автозаправній станції у Полтавському районі Полтавської області.
Про це сьогодні, 17 вересня, увечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
У результаті влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією одна людина травмована. Усі відповідні служби працюють на місці, — зазначив Когут.