Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского авиаудара по Полтавской области, фото: Полтавская ОВА

Рашисты ударили по АЗС в Полтавской области — возник пожар (ФОТО)

17 сен 2025, 19:33
999

Російський безпілотник завдав удару по автозаправній станції у Полтавському районі Полтавської області.

Про це сьогодні, 17 вересня, увечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

У результаті влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією одна людина травмована. Усі відповідні служби працюють на місці, — зазначив Когут.

Наслідки російського авіаудару по Полтавщині, фото: Полтавська ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров