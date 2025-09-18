Україна отримає військову допомогу від Ірландії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209181-irlandiya-vidpravyla-ukrayini-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy.html

Ракурс

Ірландія відправила Україні нову партію військової допомоги.

Україна отримає 34 автомобілі та три роботи для розмінування. Ця техніка надана, «щоб підтримати оборону України та задовольнити гуманітарні потреби». Про це віце-прем'єр-міністр оборони Ірландії Саймон Гарріс 18 вересня написав у соціальній мережі Х.

Підтримка Ірландією України є непохитною, — зазначив він.

Зазначається, що до Польщі вже прибули три роботи для розмінування Reacher.

Ірландський міністр наголосив, що Дублін продовжуватиме надавати нелетальну допомогу Києву стільки, скільки буде потрібно.

Раніше, у березні цього року, ірландський уряд схвалив додатковий пакет допомоги Україні на 100 млн євро. Гроші витратили на на закупівлю нелетального військового обладнання.

Нагадаємо, у серпні Ірландія, Бельгія, Люксембург та Естонія передали українським Силам оборони комп’ютерне обладнання на загальну суму 10 млн євро. У пакеті допомоги містяться майже 7 тис. ноутбуків, які повинні передати для підрозділів Збройних сил України.