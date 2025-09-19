КНДР представила ударний дрон. Фото: KCNA

Північна Корея представила нові ударні безпілотники розміром з пасажирський літак.

На заводі у Пхеньяні північнокорейський диктатор Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуваннями нових тактичних ударних безпілотників серії «Кумсон». Це вперше КНДР показала ці дрони. Про це повідомило північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA.

Зазначаються, що Кім був дуже задоволений побаченим і наказав розширити серійне виробництво військових БпЛА. І наголосив, що розвиток штучного інтелекту та операційних можливостей дронів має бути головним пріоритетом у модернізації північнокорейської армії.

Як відомо, у березні Північна Корея випробувала дрони-камікадзе, які були оснащені ШІ.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки МОУ заявляли, що росія допомагає КНДР підвищити точність балістичних ракет KN-23. Спочатку ця північнокорейська зброя мала великі проблеми та вибухала в повітрі, але тепер ці ракети вражають цілі з високою точністю.

Джерело: KCNA