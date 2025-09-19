Два російські винищувачі низько пролетіли над польською нафтовою платформою в Балтійському морі

Морська платформа Petrobaltic у Балтійському морі, фото: Wikimedia Commons

Два російські винищувачі сьогодні, 19 вересня, здійснили низький проліт над польською нафтовою платформою у Балтійському морі.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомила морська прикордонна служба Польщі (Morski Oddział Straży Granicznej).

Провокаційна поведінка Росії. Два винищувачі Збройних сил Росії здійснили низький проліт над нафтогазовою платформою Petrobaltic, — вказано в повідомленні.

Польські служби безпеки постійно контролюють ситуацію в критично важливих об'єктах морської інфраструктури, зокрема за межами польських територіальних вод, — додали в прикордонній службі.

Речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Ґалецька повідомила, що літаки перебували на висоті близько 150 метрів.

Видання TVN24 з посиланням на речницю морської прикордонної служби Польщі Катажину Пшибиш повідомляє, що порушення державного кордону внаслідок цього інциденту не сталося.

Це було у зоні виключної економічної зони. Нам було (…) повідомлено, щоб ми посилили пильність і реагували на будь-які інші порушення, які стосувалися б порушення державних кордонів. До цього не дійшло, тому нам не довелося реагувати, — зазначила вона.

«Польське радіо» зазначає, що платформа Petrobaltic — це морська видобувна установка, що належить групі Orlen і працює в польській частині Балтійського моря. Вона використовується для видобутку нафти і газу, що знаходяться під дном моря. Це єдине місце в Польщі, де видобуток енергетичних ресурсів здійснюється безпосередньо з моря. Вона розташована в декількох десятках кілометрів на північ від крайньої північної точки Польщі мису Розеве і є важливим елементом енергетичної безпеки країни.

Нагадаємо, сьогодні три російські винищувачі залетіли в повітряний простір Естонії і перебували в ньому 12 хвилин.

Джерело: Morski Oddział Straży Granicznej, Karolina Gałecka, TVN24, «Польське радіо»