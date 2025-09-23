На Прикарпатті водій легковика наїхав на отару овець — десятки тварин загинули

Водій легковика здійснив наїзд на отару овець у Надвірнянському районі Прикарпаття

В Івано-Франківській області водій легковика здійснив наїзд на отару овець та поїхав з місця події.

Інцидент стався у селищі Ворохта Надвірнянського району. Про це повідомляє прес-служба поліції Прикарпаття.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців 21 вересня близько 23.00.

Поліцейські групи реагування патрульної поліції попередньо встановили, що 32-річний водій автомобіля «Ford Focus» в темну пору доби не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на сільськогосподарських тварин, які рухались по центральній частині проїзної дороги, яка не освітлюється, — розповіли у поліції.

Водія перевірили на стан спʼяніння, він був тверезий.

Поліцейські притягнули водія до відповідальності за такими статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:

ст.122−4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди);

ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна);

ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами).

Місцеве видання galka.if.ua повідомляє, що, за словами свідків, загинули щонайменше 28 овець, а пастуху ледь вдалося уникнути авто, яке «неслося на шаленій швидкості».

Джерело: поліція Івано-Франківської області, galka.if.ua