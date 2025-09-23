Наслідки російської повітряної атаки по Запоріжжю 23 вересня, фото: поліція Запоріжжя

Ракурс

У Запоріжжі у лікарні помер 30-річний чоловік, який сьогодні, 23 вересня, вдень отримав важкі поранення через російську повітряну атаку по обласному центру.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Таким чином, атака росіян по місту забрала життя вже двох людей — також сьогодні загинув 45-річний чоловік.

Раніше сьогодні Федоров повідомляв про 15 постраждалих внаслідок атаки, із них шестеро отримали допомогу відразу та від госпіталізації відмовились

Прес-служба ДСНС Запоріжжя повідомляє, що травми різного ступень отримали 13 осіб. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Росіяни сьогодні завдали комбінованого удару по обласному центру Запорізької області, застосувавши проти мирних жителів чотири ударні безпілотники та ракету, повідомляє прес-служба поліції Запоріжжя.

Внаслідок атаки зайнялося складське приміщення, знищено дев’ять транспортних засобів, ще кілька автомобілів пошкоджено.