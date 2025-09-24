Рашисти розстріляли сім’ю цивільних на Донеччині, скріншот відео

На Донеччині в районі села Шандриголове російські загарбники розстріляли сімʼю цивільних і захопили у заручники неповнолітню дівчинку.

Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку. Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Третього армійського корпусу.

Зазначається, що з радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму села російський командир з позивним «Балі» віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і «убивать всех без разбора».

Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них, — вказано в повідомленні.