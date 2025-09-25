ЗСУ збили російський Су-34. Фото: «АрміяІнформ»

Сили оборони України збили російський літак Су-34.

Близько 4.00 у четвер, 25 вересня, на Запорізькому напрямку було збито винищувач-бомбардувальник Су-34. Цей літак у момент збиття атакував Запоріжжя керованими авіабомбами. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Як відомо, Су-34 — це російський винищувач-бомбардувальник, є основним літаком тактичної авіації РФ. У Повітряно-космічних силах Росії Су-34 класифікують як фронтовий винищувач-бомбардувальник й використовують для скидання керованих авіабомб, зокрема з модулями планерування та корекції.

Літак озброєний гарматою 30 мм калібру та має 12 точок для несення бойового навантаження, що вагою не має перевищувати 8 т. Для застосування авіаційних засобів ураження літак обладнаний прицільним комплексом, який дозволяє здійснювати пошук та ураження цілей за допомогою радіолокаційної системи.

Приблизна ціна літака Су-34 становить близько 33−50 млн дол.

Нагадаємо, в ніч на 27 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому «Маринівка», що у Волгоградській області росії. Було відомо про ураження чотирьох літаків. Серед них були, ймовірно, Су-34.