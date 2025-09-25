Зеленський заявив про готовність піти з посади президента. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209309-zelenskyy-zayavyv-pro-gotovnist-pity-z-posady-prezydenta-pislya-viyny.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський припустив свою відхід з посади.

Глава держави готовий залишити свій пост після того, як в Україні завершиться війна. Наразі його мета — завершити війну, а не продовжувати балотуватися. А президентські чи парламентські вибори можна провести під час перемир’я. Про це Зеленський 25 вересня заявив в інтерв’ю Axios.

Зазначається, що глава держави пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню. Безпекова ситуація та Конституція України створюють певні труднощі для виборів, але провести їх можливо.

Також Зеленський пригрозив Росії ударами, якщо Москва не погодиться припинити агресію проти України.

Якщо Росія не припинить війну, російські чиновники повинні переконатися, що знають, де знаходиться найближче бомбосховище, — заявив він.

Президент заявив, що Україна не буде бомбити цивільне населення, тому що «ми не терористи», але натякнув, що центри російської влади, такі як Кремль, цілком можуть стати мішенями.

Український лідер також наголосив, що президент США Дональд Трамп дозволив удари по Росії у відповідь, якщо вони будуть бити по українській енергетиці.

Нагадаємо, 24 вересня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News заявив, що президентські або парламентські вибори в Україні можуть відбутися лише після досягнення режиму припинення вогню. Для виборчого процесу також буде необхідна підтримка з боку союзників України, при цьому він не вдавався в подробиці.

Джерело: Axios