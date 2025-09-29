Знищення виявлених ворожих боєприпасів, фото: ДСНС

На Київщині в одному з лісових масивів після чергового ворожого обстрілу виявили елементи касетних боєприпасів.

Для знешкодження небезпечних боєприпасів був, зокрема, застосований роботизований пес. Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото та відео.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України спочатку провели розвідку, використовуючи роботизованого пса, оснащеного відеокамерою. Так фахівці у режимі реального часу дистанційно виявили вибухонебезпечні предмети, — розповіли у відомстві.

Згодом сапери зібрали та знищили на спеціальному майданчику суббоєприпаси, візуально схожі на металеві сфери.