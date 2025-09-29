Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення виявлених ворожих боєприпасів, фото: ДСНС
Роботизований пес допоміг знищити виявлені на Київщині касетні боєприпаси (ФОТО)
На Київщині в одному з лісових масивів після чергового ворожого обстрілу виявили елементи касетних боєприпасів.
Для знешкодження небезпечних боєприпасів був, зокрема, застосований роботизований пес. Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото та відео.
Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України спочатку провели розвідку, використовуючи роботизованого пса, оснащеного відеокамерою. Так фахівці у режимі реального часу дистанційно виявили вибухонебезпечні предмети, — розповіли у відомстві.
Згодом сапери зібрали та знищили на спеціальному майданчику суббоєприпаси, візуально схожі на металеві сфери.
Не наближайтеся, не торкайтеся та не намагайтеся самостійно вилучати підозрілі металеві предмети. Якщо ви побачили щось подібне — негайно відійдіть на безпечну відстань і повідомте рятувальників за номером «101», — наголошують у ДСНС.