Володимир Зеленський озвучив відсоток української зброї на фронті. Фото:

Сили оборони України на фронті застосовують понад 40% озброєння, яке виготовлене українською «оборонкою» або за участю України.

Виробники зброї, український уряд та всі задіяні у цьому процесі інституції отримали завдання, щоб до кінця 2025 року ця частка зросла до 50%. І це завдання має бути реалізоване. Про це президент Володимир Зеленський заявив 6 жовтня під час Міжнародного форуму оборонних індустрій.

За словами глави держави, потенціал України у виробництві лише дронів і ракет у наступному році буде вже 35 млрд дол.

Попри удари, попри об'єктивну складність самої тієї задачі розбудови оборонної промисловості, українці створюють свій національний оборонний продукт, — наголосив він.

Також український лідер відзначив успіхи «оборонки» в артилерійському виробництві і заявив, що Україна вже виготовляє близько 40 самохідних артилерійських установок «Богдана» щомісяця. А минулого року українська збройна промисловість випустила 2,4 млн мінометних та артилерійських снарядів.

Нагадаємо, міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив, що в 2024 році українська «оборонка» збільшила виробництво крилатих ракет у вісім разів, в порівнянні із 2023 роком. І якщо раніше Україна могла виготовляти лише одну ракету «Нептун», то в минулому році з’явилося «дуже багато нових виробів.